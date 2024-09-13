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رياضة

حارس مرمى مودرن سبورت: طموحي المنافسة على كل البطولات واللعب للمنتخب

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

عبر كريم عماد، حارس مرمى فريق حرس الحدود السابق، عن سعادته بانضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وقال كريم عماد خلال تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي: "كنت أمتلك أكثر من عرض من أكثر من نادي في مصر ولكني فضلت الانتقال لمودرن سبورت".

وتابع: "هنا الأمور مستقرة ورأيت إدارة داعمة بشكل كبير والجميع يعمل هنا بشكل إحترافي، وهذا المناخ سوف يجعلني أظهر بشكل قوي وأن أقدم أفضل ما لدي".

وأتم كلماته: "طموحي أن ننافس على كل البطولات كما أحلم باللعب لمنتخب مصر".

ولعب الحارس كريم عماد صاحب ٢٧ عاما لأندية سموحة وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويرى الإنجليزي فيجيري شون شيما والمنضم حديثًا لفريق مودرن سبورت أن الدوري المصري تنافسي وقوي ويتسم بالندية.

وانضم اللاعب الإنجليزي الجنسية فيجيري لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وقال فيجيري في تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي:"أرى أن الدوري المصري يتسم بالقوة والتنافسية، دوري قوي بدون شك، أتمنى مساعدة فريقي وتسجيل الأهداف وأن نحقق بطولة الموسم المقبل".

وتابع: "متفائل بهذه الخطوة وسوف أبذل قصارى جهدي برفقة زملائي الموسم المقبل".

المهاجم صاحب الـ ٢٨ عاما ولاعب فريق كامبريدج يونايتيد السابق بدأ مسيرته في سن الثامنة من عمره عندما انضم لأكاديمية أرسنال الإنجليزي وكان يعشق اللاعب تيري هنري وأعتبره مثلا أعلى له، بجانب الفرنسي امبابي.
 

 

وعبر البلجيكي محمد أميسي لاعب فريق بلدية المحلة السابق عن سعادته عقب انضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وقال أميسي خلال تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي:"سعيد للغاية لتواجدي هنا في مودرن سبورت، لعبت بالدوري المصري من قبل مع بلدية المحلة، وأعلم مدى التنافسية بين الأندية وأتمنى أن أحقق لقب الدوري مع مودرن سبورت".

وأضاف: مودرن سبورت يمتلك عناصر مميزة للغاية، أما عن التنافس على اللعب في مركزي أعتقد أنه أمر إيجابي يصب في مصلحة الفريق".

وأتم كلماته متمنيًا أن يحترف في أوروبا عبر بوابة مودرن سبورت.

صاحب ال٢٤ عاما والذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر بدأ مسيرته كناشيء مع فريق بيرسوت البلجيكي ويحمل الجنسيتين البوروندية والبلجيكية حيث مثل منتخب بوروندي في ١٨ مباراة دولية.

 

مودرن سبورت كريم عماد فريق حرس الحدود منتخب مصر غزل المحلة

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