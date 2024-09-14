بهدف مرموش، فرانكفورت يتقدم على فولفسبورج بالشوط الأول في الدوري الألماني (فيديو)

تقدم فريق آينتراخت فرانكفورت، بهدف دون رد في مرمى فولفسبورج بالشوط الأول في المباراة التي تقام حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وأحرز عمرو مرموش هدف آينتراخت فرانكفورت، الأول لفريقه في مرمى فولفسبورج بالدقيقة 30 من الشوط.

🎥هدف اينتراخت فرانكفورت الاول عن طريق المصري عمر مرموش pic.twitter.com/U4zQlxTKRX — BUNDESLIGA ZONE (@BUNDZONE) September 14, 2024

أعلن الجهاز الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فولفسبورج ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وجاء تشكيل فرينكفورت الرسمي يضم كلً من:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: آرثر ثياتي، توتا، روبن كوخ، راسموس كريستنسن.

خط الوسط: إلياس سخيري، لارسون، نييلس نكونكو.

خط الهجوم: هوجو إيكيتي، ماريو جوتزه، عمر مرموش.

تشكيل فولفسبورج أمام فرانكفورت

ويحتل اينتراخت المركز التاسع برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فولسبورج المركز السابع برصيد 3 نقاط.