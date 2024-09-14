سوزان نجم الدين تحصل على درع التميز والإبداع من نقابة الفنانين السورية
كرمت نقابة الفنانين في سوريا النجمة سوزان نجم الدين عن مجمل أعمالها ومساهمتها القوية في الدراما السورية والعربية على حدًا سواء، حيث وأعطتها نقابة الفنانين درع التميز والإبداع تقديرا لدورها ومساهمتها القوية في الدراما.
وخطفت سوزان نجم الدين الأنظار العام الماضي بعملين، سوري ومصري، حيث نالت ثناء الجمهور من خلال بطولتها لمسلسل الصديقات، وهو العمل السوري الذي عُرض في رمضان الماضي.
كما حققت سوزان نجم الدين من خلال مسلسل الحشاشين هذا العام نجاح كبير من خلال شخصية ألينار وهو من بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عيد، وفتحي عبد الوهاب، ونيقولا معوض، ومحمد سليمان، وآخرين، والعمل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال.
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