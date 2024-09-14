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حوادث

سحب قطار المنصورة - القاهرة وتخزينه في محطة سكك حديد ههيا لرفع آثار الحادث

سحب قطار القادم من
سحب قطار القادم من المنصورة القاهرة وتخزينه في محطة سكك حديد

أجرت هيئة السكك الحديدية، أعمال سحب القطار القادم من المنصورة إلى القاهرة وتخزينه في محطة سكك حديد ههيا لرفع آثار حادث التصادم الذى وقع بين القطارين اليوم السبت.

 

سحب قطار القادم من المنصورة القاهرة وتخزينه في محطة سكك حديد ههيا

 

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية موقع حادث تصادم قطاري الزقازيق الذي وقع اليوم وأدى إلى مصرع شخصين وإصابة 39 آخرين.

 

 

 

متابعة الحادث من مختلف الجهات

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية إنه فور وقوع الحادث انتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى المكان لمتابعة الحادث وأنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات. 

جانب من تفقد مكان الحادث، فيتو

 

تلقي بلاغ بتصادم قطارين 

وأضافت المتحدثة الرسمية أنه بناءا على ما ورد من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الإبلاغ عن وقوع تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد  جار حصر الإصابات فضلا عن توجيه ٢٥ سيارة إسعاف لمكان الحادث.

 

 

رفع حالة الطوارئ

وأضافت المتحدثة الرسمية أن المهندس حازم الأشموني أمر برفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بتسيير حركة القطارات في خطوط بديلة  تزامنًا مع وقوع الحادث.

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