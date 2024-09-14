انطلاق تصوير أولى مشاهد فيلم زينة الجديد "بنات الباشا"

أعلن المخرج ماندو العدل عن انطلاق تصوير أولى مشاهد فيلم « بنات الباشا» الذي تترأس زينة بطولته.

ويأتي فيلم بنات الباشا عن رواية الكاتة نورا ناجي، و بسيناريو وحوار محمد هشام عبية

وتشتمل قائمة الابطال بجانب زينة: أحمد مجدي، صابرين، ناهد السباعي، مريم الخشت وعدد آخر من الابطال