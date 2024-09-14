باللافتات والأعلام، رياضة بورسعيد تحتفل بالمولد النبوي الشريف (فيديو)
شاركت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد تحت قيادة الدكتور محمد عبد العزيز مدير المديرية، في الموكب الضخم الذي انطلق بشارع الثلاثيني بالمحافظة الباسلة، وضم الآلاف من أهالي بورسعيد احتفالا بالمولد النبوي الشريف.
وانتشرت السيارات واللافتات التي تحمل اعلام مديريه الشباب والرياضة ببورسعيد بطول الموكب، كما رفع العاملون بالشباب والرياضة علم مصر عملاق بطول الشارع خلال الاحتفالية.
كما شاركت فرق الفنون الشعبية والتنورة خلال الاحتفالية بطول الموكب وذلك على نغمات الطبول والدفوف، وسط حالة من الفرحة بين الجميع.
من جانبه، قدم الدكتور محمد عبد العزيز مدير مديريه الشباب والرياضة بمحافظ بورسعيد، التهنئة لابناء المحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكدا بأن تلك الذكري العطرة لذكرى مولد رسولنا الكريم تجمعنا دوما في أجواء من البهجة والسعاده، متمنيا أن تعم المحبة والوحدة على أبناء مصر ومقدما أسمى التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف لكل المصريين عامة وأهالي الباسلة خاصة
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