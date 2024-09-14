بايرن ميونخ يتقدم برباعية أمام هولشتاين كيل بالشوط الأول (فيديو)

تقدم فريق بايرن ميونخ، برباعية أهداف مقابل لا شئ أمام هولشتاين كيل، بالشوط الأول، في المباراة التي تقام على ملعب هولشتاين، في ثالث جولات الدوري الألماني.

وتمكن جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ من تسجيل أسرع الهدف الأول في الدوري الألماني في شباك هولتشاين كيل بعد مرور 14 ثانية فقط من صافرة بداية المباراة.

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وأحرز هاري كين الهدف الثاني بالدقيقة 7 من عمر الشوط.

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وأحرز الهدف الثالث نيكولاي هدف في مرماه بالدقيقة 13.

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وأحرز هاري كين الهدف الرابع في الدقيقة 47 مع نهاية الشوط الأول.

هدف بايرن الرابع عن طريق هاري كين pic.twitter.com/jOEymi8QIE — منبر البايرن (@MnbrBayern) September 14, 2024

ويخوض فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة هولشتاين كيل، اليوم السبت، على ملعب هولشتاين، في ثالث جولات الدوري الألماني.

ويشارك جواو بالينيا أساسيا للمرة الأولى رفقة بايرن ميونخ منذ انضمامه للفريق الألماني هذا الصيف.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

نوير - أوباميكانو - مين جاي - كيميتش - جنابري - كين - كومان - بالينيا - جيريرو - بوي - موسيالا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ، أولريتش وساني وداير وأوليسيه وديفيز ومولر ولايمر وتيل وبافلوفيتش.



ويحتل بايرن ميونخ، المركز الثالث في جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين.