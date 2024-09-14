الأحد 15 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

ياسمين صبري تبدأ تصوير أول مشاهد مسلسل الأميرة

ياسمين صبري
ياسمين صبري

بدأت الفنانة ياسمين صبري تصوير أول مشاهدها في مسلسل الأميرة، المقرر أن تخوض به سباق رمضان 2025، ويقوم بإخراج العمل إبراهيم فخر الذى أخرج آخر أعمالها الدرامية، كما يقوم هو أيضًا بكتابة فكرة العمل، ووضع الخطوط العريضة.

 

وكانت المشاهد الأولى لها داخل منزلها ضمن أحداث العمل، ولم يظهر معها أحد من أبطال العمل.

 

وتستعد ياسمين صبري لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية "المشروع"ويجمعها الفيلم بالفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي؛ حيث ينطلق العمل منتصف سبتمبر الجاري.

 

شاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.

 

 

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مسلسل الأميرة ياسمين صبرى مسلسلات رمضان 2025

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