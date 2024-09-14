الأحد 15 سبتمبر 2024
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وكيل صحة البحيرة يتابع سير العمل بمستشفي كوم حمادة

تفقد وكيل وزارة الصحة
تفقد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

تفقد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مستشفى كوم حماده التخصصي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستقبله خلالها  الدكتور أحمد حسن الفقى مدير المستشفى وخلال جولته التفقدية، تفقد  الإستقبال والطوارئ، فى وجود الفريق الطبي بأقسام الطوارئ، واستطلع رأى المرضى بالطوارئ عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة.

تفقد قسم الكلى الصناعي وأقسام الأشعة والمعمل والداخلي

كما تفقد العيادات المختلفة وأقسام الرعاية المركزة والحضانات حيث تواجدت الفرق الطبية فى أماكن عملها،ثم تفقد  قسم الكلى الصناعي وأقسام الأشعة والمعمل والداخلي، وأثنى وكيل الوزارة على الخدمة المقدمة ونظافة المستشفى والتزام الفريق الطبي، كما التقى  بالمرضى واستطلع رأيهم فى جودة الخدمة المقدمة لهم.
 

تقديم الرعاية الطبية بصورة لائقة للمريض البحراوى

وأكد وكيل الوزارة أن جميع قطاعات العمل بالمنظومة الصحية بالبحيرة، هدفها هو تقديم الرعاية الطبية بصورة لائقة للمريض البحراوى، وأن هناك إهتمام كبير من الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

 

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