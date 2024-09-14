الإسكان: متابعة دورية لإجراءات ربط المرحلة الثانية من روافع المياه ومحطة القاهرة الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستعدادات الجارية بمدينة القاهرة الجديدة، لربط المرحلة الثانية من روافع المياه ومحطة التنقية، بالخط الناقل للمياه بمدينة القاهرة الجديدة، بطاقة إضافية 500 ألف م3 يوميا، لحل مشكلات انقطاع المياه بصورة جذرية فى مدينة القاهرة الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع المرافق، والمكتب الفنى للوزير، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بمواقع تنفيذ روافع المياه، والمرحلة الثانية بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة، للاطمئنان على توافر جميع المهام والمستلزمات الكهروميكانيكية، لضمان سرعة إنجاز أعمال الربط على الخط الناقل للمياه، فى الوقت المحدد وبدون حدوث أي مشاكل، موجهًا جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وجهات قطاع المرافق، بالمتابعة الميدانية طوال فترة تنفيذ أعمال ربط الخط الناقل للمياه، وإعداد تقرير كل ساعة عن موقف التنفيذ.

كما شهد وزير الإسكان، اصطفافا لسيارات مياه الشرب المجهزة لتوفير مياه الشرب بالمناطق التى ستتأثر بانقطاع المياه من مساء اليوم السبت، وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2024، موجها بتوفير العدد الكافى من سيارات مياه الشرب وتواجدها فى المناطق المتأثرة بقطع المياه على مدار الساعة، وتشكيل فرق عمل من جهاز المدينة والجهات ذات الصلة بقطاع المرافق، للتواصل مع المواطنين على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.