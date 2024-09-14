السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الإسكان: متابعة دورية لإجراءات ربط المرحلة الثانية من روافع المياه ومحطة القاهرة الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستعدادات الجارية بمدينة القاهرة الجديدة، لربط المرحلة الثانية من روافع المياه ومحطة التنقية، بالخط الناقل للمياه بمدينة القاهرة الجديدة، بطاقة إضافية 500 ألف م3 يوميا، لحل مشكلات انقطاع المياه بصورة جذرية فى مدينة القاهرة الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع المرافق، والمكتب الفنى للوزير، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بمواقع تنفيذ روافع المياه، والمرحلة الثانية بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة، للاطمئنان على توافر جميع المهام والمستلزمات الكهروميكانيكية، لضمان سرعة إنجاز أعمال الربط على الخط الناقل للمياه، فى الوقت المحدد وبدون حدوث أي مشاكل، موجهًا جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وجهات قطاع المرافق، بالمتابعة الميدانية طوال فترة تنفيذ أعمال ربط الخط الناقل للمياه، وإعداد تقرير كل ساعة عن موقف التنفيذ.

كما شهد وزير الإسكان، اصطفافا لسيارات مياه الشرب المجهزة لتوفير مياه الشرب بالمناطق التى ستتأثر بانقطاع المياه من مساء اليوم السبت، وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2024، موجها بتوفير العدد الكافى من سيارات مياه الشرب وتواجدها فى المناطق المتأثرة بقطع المياه على مدار الساعة، وتشكيل فرق عمل من جهاز المدينة والجهات ذات الصلة بقطاع المرافق، للتواصل مع المواطنين على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربينى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة القاهرة الجديدة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية