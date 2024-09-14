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تكليفات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن المخالفات والتعديات بحدائق الأهرام

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
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شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عملية رصف شارع مدرسة يوسف الصديق بهضبة الأهرام بحى الهرم، وذلك باستخدام طريقة جديدة محسنة تكنولوجيا. 

وأكد المحافظ أن المادة المستخدمة فى رصف شارع مدرسة يوسف الصديق تتكون من مواد اسمنتية محسنة معدة بأفضل وسائل التكنولوجية الحديثة، وتتميز بتحمل الاستخدامات والأوزان العالية بالإضافة إلى مرونة فى الصيانات المستقبلية للطريق وأعمال المرافق الطارئة إلى جانب جدوتها الاقتصادية، وذلك لتحسين جودة رصف الشوارع والطرق بنطاق هضبة الأهرام. 
 

تكليفات محافظ الجيزة

وكلف المحافظ الشركة المنفذة للأعمال باستكمال عملية رصف القطاع المتبقي من الشارع مع مراعاة المناسيب والمعايير الفنية اللازمة للطبقة الخرسانية وبالوعات صرف الأمطار مؤكدًا أنه في حال تحقيق العملية للنتائج المرجوة فسوف يتم تكرارها مجددًا بعدد من الشوارع الداخلية الأخرى. 
 

وفي نفس الإطار حرص المحافظ علي متابعة حالة النظافة والإشغالات بقطاع هضبة الأهرام، موجها رئيس هيئة النظافة بالمتابعة الدورية وتحسين كفاءة منظومة النظافة. 
 

كما كلف المحافظ رئيس حي الهرم ومسئول قطاع حدائق الأهرام بمواصلة حملات منع الإشغالات والتعديات على الطرق العام داخل حدائق الاهرام للمحال والمقاهي والكافيهات وعدم السماح بتحويل الوحدات من الاستخدام السكني إلى الأنشطة التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وممثلي جمعية تعمير صحراء الأهرام والشركة المنفذة.

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