إيقاف حركة القطارات بموقع حادث الشرقية وانتقال الدفاع المدنى والشرطة

أوقفت هيئة السكك الحديدية حركة القطارات، بعد وقوع حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية، فيما انتقلت قيادات شرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الشرقية إلى مكان الحادث.

كما وجه مدير أمن الشرقية، بانتقال قوات الدفاع المدنى والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وأصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم قطارين اليوم السبت، بمحافظة الشرقية، وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث

وقع منذ قليل، حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

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