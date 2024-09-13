الاستماع لأقوال أسرة شاب توفي داخل أسانسير بالهرم
تباشر نيابة الجيزة التحقيق في وفاة شاب، اليوم الجمعة، داخل مصعد بمنطقة الهرم بالجيزة.
وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، كما أمرت باستدعاء أسرة المتوفى للاستماع لأقوالهم، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
مصرع شاب داخل أسانسير بالهرم
تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بوفاة أحد الأشخاص داخل مصعد بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثروا على جثمان شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، وجرى نقله إلى المستشفى.
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