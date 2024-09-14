بالينيا وكين يقودان بايرن ميونيخ أمام هولشتاين كيل بالدوري الألماني

أعلن فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة هولشتاين كيل، اليوم السبت، على ملعب هولشتاين، في ثالث جولات الدوري الألماني.

ويشارك جواو بالينيا أساسيا للمرة الأولى رفقة بايرن ميونخ منذ انضمامه للفريق الألماني هذا الصيف.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

نوير - أوباميكانو - مين جاي - كيميتش - جنابري - كين - كومان - بالينيا - جيريرو - بوي - موسيالا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ، أولريتش وساني وداير وأوليسيه وديفيز ومولر ولايمر وتيل وبافلوفيتش.



ويحتل بايرن ميونخ، المركز الثالث في جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين.