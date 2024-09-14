السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

التجمع يطالب بالتمهل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية

حزب التجمع، فيتو
حزب التجمع، فيتو

ناقش المكتب السياسي لحزب التجمع في اجتماعه اليوم السبت، مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح إصداره، وما أحاط بنصوصه من جدل وتباين في وجهات النظر بين العديد من القوى والهيئات المجتمعية.

 

قانون الإجراءات الجنائية 


وقال بيان للحزب: إن بيئة التشريع الوطني بما تتضمنه من قواعد ومحددات دستورية الضمانة الأبرز في إقرار نموذج دولة المواطنة وسيادة القانون التي خرجت جموع المواطنين تنشدها، وتطالب بإقرار وترسيخ قواعدها في كافة الثورات المصرية، وصولا لحالة الاصطفاف الوطني الحاشد عبر (ثورة 30 يونيو) وما تلاها من مواقف وطنية تاريخية.

وخلصت مناقشات المكتب السياسي إلى التأكيد على الثوابت التالية:
أولا: أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تشريع عادي يتعرض له المشرع في كل يوم بل هو وبحق مثلما وصفه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكونه (الدستور الثاني) للدولة المصرية بالنظر لكونه يمثل التطبيق العملي لمواد الحقوق والحريات الدستورية فضلا عن دوره في إعلاء دولة سيادة القانون وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
ثانيا: يثمن حزب التجمع إدماج عدد من توصيات جلسات الحوار الوطني المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي ضمن مواد ونصوص القانون والتي نرى ضرورة لوضع آلية واضحة المعالم للانتهاء منها ومعالجة تداعياتها بصورة نهائية تعزز من صورة ومكانة الدولة المصرية وفي ضوء ما سبق وقدمه حزب التجمع من توصيات ومقترحات خلال جلسات الحوار.
ثالثا: أن حزب التجمع وهو يتفاعل مع مشروع القانون وما حملته نصوصه من تطوير لمنظومة إجراءات العدالة وتعزيز قيم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة يؤكد على أهمية إفساح المجال أمام مزيد من الحوار والنقاش الهادف لزيادة رقعة الإجماع الوطني حول غايات ونصوص القانون وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل حالة التسارع الحالية لاسيما وأن الأيام القليلة الماضية بعد نشر مسودة مشروع القانون شهدت مراجعة وتقييم للعديد من النصوص المقترحة والتي أعادت اللجنة النظر فيها بعد الحوار مع الأطراف المعنية بالحذف والتعديل مثل إلغاء المادة ( 267 ) استجابة لمطالب نقابة الصحفيين وتعديل المواد ( 15 / 72 / 105 / 242 / 274 ) استجابة لمطالب نقابة المحامين.
 

ودعا المكتب السياسي لحزب التجمع مجلس النواب للتمهل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة زمنية محددة يجري خلالها الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية - وفقا لأخر تعديل - مع دعوة كافة الأطراف المعنية من أحزاب ونقابات وهيئات قضائية وخبراء قانونيين وحقوقيين لعدد من جلسات الاستماع البرلمانية برعاية المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس للتوافق حول معالجات تضمن أكبر مساحة من التوافق حول النصوص الخلافية مع الاعتراف بالحق الكامل لمجلس النواب في القيام بدوره في إقرار التشريع الذي يحقق المصلحة الكاملة للمجتمع.

الإجراءات الجنائية الاصطفاف الوطني الحبس الاحتياطي الحقوق والحريات الحوار الوطنى العدالة الناجزة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي جلسات الحوار الوطني ثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

ads

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية