بتوقيع مرموش، فرانكفورت يفوز بثنائية أمام فولفسبورج بالدوري الألماني (فيديو)

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت، بهدفين مقابل هدف أمام فولفسبورج في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وأحرز عمر مرموش هدف آينتراخت فرانكفورت، الأول لفريقه في مرمى فولفسبورج بالدقيقة 30 من الشوط الأول.

وأضاف مرموش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 82.

هدفين من سوبر عمر مرموش اليوم ❤️‍🔥🇪🇬

pic.twitter.com/jdzLVDbiVb — عمرو (@bt3) September 14, 2024

بينما أحرز بوت باكو هدف فولفسبورج في الدقيقة 76.

تشكيل فرينكفورت الرسمي يضم كلً من:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: آرثر ثياتي، توتا، روبن كوخ، راسموس كريستنسن.

خط الوسط: إلياس سخيري، لارسون، نييلس نكونكو.

خط الهجوم: هوجو إيكيتي، ماريو جوتزه، عمر مرموش.

تشكيل فولفسبورج أمام فرانكفورت

ويحتل اينتراخت السادس برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فولفسبورج المركز العاشر رصيد 3 نقاط.