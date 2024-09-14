هالاند يضع مانشستر سيتي في المقدمة أمام برينتفورد في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي ، تقدم مانشستر سيتي على نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تقدم برينتفورد بالهدف الأول عن طريق ويسا بالدقيقة الأولى إلا أن هالاند سجل هدفين متتاليين.

وكان قد بدأ لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان في التشكيلة الأساسية للسيتزنز، وذلك للمرة الأولى منذ عودته للفريق السماوي هذا الصيف.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ووكر - ستونز - أكانجي - لويس

الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - دي بروين

الهجوم: جريليش - هالاند - سافينيو