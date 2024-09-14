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تنسيق المرحلة الثالثة، هل يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل؟

تنسيق الجامعات 2024،
تنسيق الجامعات 2024، فيتو
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تنسيق المرحلة الثالثة، تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة  حتى يوم الاثنين الموافق 16/9/2024، بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%.

 

كيف يتعرف الطالب على الكلية المُرشح لها

• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ لمعرفة الكلية المُرشح لها.


• يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المُعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، ثم يتوجه بجواب الترشيح إلى الكلية لاستكمال باقي الإجراءات.

 

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يُتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حسابهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة. 

تنسيق الجامعات 2024، هل يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل المُحددة له

ويمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

ويجب على الطالب الاحتفاظ برقم الجلوس والرقم السري الخاص به وعدم الإفصاح به لأحد غيره؛ حتى لا يتم تغيير الرغبات التي يريدها الطالب.

لينك تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة على موقع التنسيق 

ويمكن لطلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق من خلال الرابط التالي هنا 

و العدد المقدر لهؤلاء الطلاب:-

الشعب العلمية: 59705

الشعبة الأدبية: 26495

 

الإجمالي: 86200

 

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة، وجاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

 

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.


إدخال رقم الجلوس والرقم السري.


تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.


الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.


ستظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.


يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.


ويمكن للطلاب إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق مكاتب تنسيق القبول بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، بالإضافة إلى إتاحة تسجيل الرغبات من خلال الحاسب الآلي الشخصى للطلاب على مدار الـ 24 ساعة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة  .

 


ويتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات. 
 

 

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لينك تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة على موقع التنسيق

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