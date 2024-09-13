تنسيق الجامعات 2024.. انطلاق تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني غدًا.. موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب.. وهذا موقف الطلاب من كليات القمة

أعلنت وزارة التعليم العالي، موعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 14 /9 /2024 حتى يوم الاثنين الموافق 16 /9 /2024، بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%.

والعدد المقدر لهؤلاء الطلاب:

الشعب العلمية: 59705

الشعبة الأدبية: 26495

الإجمالي: 86200

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

موقف طلاب الدور الثاني من كليات القمة

وقال مكتب التنسيق، إنه يتم ترشيح طلاب الثانوية العامة الدور الثانى بالكليات الجامعية والمعاهد وفقا للمجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة والحد الأدنى للكليات سواء بالمرحلة الأولى للتنسيق أو المرحلة الثانية.

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات

• يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي يتم اتباعها لتقليل ظاهرة اغتراب الطلاب.

2. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة وجاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الضغط على عبارة تم بعد التأكد من الرغبات.

ستظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

ويمكن للطلاب إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق مكاتب تنسيق القبول بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، بالإضافة إلى إتاحة تسجيل الرغبات من خلال الحاسب الآلي الشخصى للطلاب على مدار الـ 24 ساعة.

وأعلن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

تنسيق الجامعات 2024، قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق

• يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

☆ مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

☆ مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.

☆ مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

قائمة الكليات المتاحة بالجامعات الحكومية في تنسيق المرحلة الثالثة

تربية نوعية المنصورة

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية نوعية الزقازيق

تربية بني سويف

تربية أسيوط

تربية العريش

تربية نوعية مطروح

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية أسوان

تربية الوادي الجديد

تربية جنوب الوادي

تربية نوعية الفيوم

تربية المنيا رياضة

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية بنها

تكنولوجيا المصايد والأسماك أسوان

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

اقتصاد منزلى العريش

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية بورسعيد

تربية نوعية دمياط

تربية سوهاج رياضة

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية حلوان

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

خدمة اجتماعية أسيوط

تربية نوعية فنية أسيوط

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