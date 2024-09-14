ليفربول يبحث عن الهدف الأول في شباك نوتنجهام بعد مرور 30 دقيقة
تعادل فريق ليفربول مع نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 0-0 ، بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرج، سوبوسلاي، لويس دياز.
خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا.
ويحتل ليفربول المركز الثاني، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، ويمتلك ليفربول العلامة الكاملة بعدما فاز في أول 3 مباريات، ضد إيبسويتش تاون، برينتفورد ومانشستر يونايتد.
بينما يمتلك نوتينجهام فورست 5 نقاط ويحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي.
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