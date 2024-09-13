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رياضة

تريزيجيه يقود الريان للفوز على الشحانية برباعية في الدوري القطري

تريزيجيه
تريزيجيه

فاز فريق الريان على نظيره الشحانية بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري القطري على استاد أحمد بن علي المونديالي، في الأسبوع الرابع من الدوري القطري.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدفه الأول رفقة فريق الريان في مرمى الشحانية في الدقيقة 5، وسجل غيديس الهدف الثاني والرابع للريان في الدقيقة 9، 4+45 وجاء الهدف الثالث عن طريق جوليان دي سرت في الدقيقة 15.

وسجل هدفي فريق الشحانية كل من محمد إبراهيم ومحمد إسماعيل في الدقيقتين 20 و1+90. 

 

 

 

وشارك في تشكيل الريان اليوم أمام الشحانية اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيا.

تشكيل الريان أمام الشحانية في الدوري القطري

حراسة المرمى: سامي حبيب.

خط الدفاع: حازم أحمد - جوليان دي سارت - ديفيد جارسيا - عبد العزيم حاتم.

خط الوسط: روجر جيديس - عادل بدر - تياجو مينديز.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، جابرييل بيريرا، أندريه أمارو.

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