غادة عادل تشارك عمرو سعد بطولة "سيد الناس" برمضان 2025

تشارك الفنانة غادة عادل في السباق الرمضاني المقبل، بالمشاركة في مسلسل "سيد الناس" أمام الفنان عمرو سعد، وتم التعاقد معها منذ أيام قليلة.

ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم سيد الناس منتصف شهر نوفمبر، داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل بمنطقة الصليبية، والديكور الذي يبدأ فيه عمرو سعد أولى مشاهده عبارة عن منزله في إحدى قري الصعيد التي تدور فيها أحداث العمل، وتم الانتهاء من كتابة ما يقرب من 20 حلقة من العمل.



مسلسل "سيد الناس" من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، وتم التعاقد حتى الآن مع عدد من الفنانين على رأسهم: إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، فيما تواصل الشركة المنتجة تعاقداتها مع الفنانين الذين تم ترشيحهم خلال الأسابيع الماضية، والانتهاء من كل التفاصيل قبل بدء تصوير أول المشاهد في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.