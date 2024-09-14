مها سعد الدين: السبكي يتجنب الصدام مع جهاز الرقابة في أى عمل يقدمه

مدير الرقابة على الأفلام العربي سابقا

أكدت مها سعد الدين مدير الرقابة على الأفلام العربية سابقا بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية لـ فيتو، أن أى عمل يتم تصويره لابد أن يكون حصل على تصريح التصوير كي لا يتعرض للمساءلة القانونية.

وأضافت أن المنتج أحمد السبكي يعلم هذه الأمور جيدا، ويتجنب أى مشاكل مع جهاز الرقابة.

أزمة فيلم الملحد

وأوضحت أن فيلم "الملحد"، حصل على كل تصاريح، التصوير والعرض، والدليل على ذلك الإعلان عن موعد العرض، وهذا لا يحدث إلا إذا حصل المنتج على تصريح العرض للعمل لأنه لن يعرض نفسه للخسارة.

وعن إرسال نسخة من سيناريو الفيلم للأزهر قالت: “إن كان العمل يتناول قضية دينية بحتة لابد أن يرسل السيناريو ونسخة من العمل للأزهر لبحث الأمر، ولكن فيلم الملحد لا يستحق كل هذه الضجة الكبرى حوله، فهو فيلم عادي جدًا، وأعتقد أنه لن يثير جدلًا بعد عرضه.



يذكر أن فيلم الملحد يشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين، من بينهم أحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.