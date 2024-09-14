السبت 14 سبتمبر 2024
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الشربيني: وضع خطة لإنهاء وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلانات السابقة

اجتماع م.شريف الشربيني
اجتماع م.شريف الشربيني وزير الإسكان

 أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وضع خطة عمل متكاملة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية المطروحة بالإعلانات السابقة للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتدارك أي تأخير فى مواعيد التسليم، والتأكيد على تسليم الوحدات للمواطنين فى مجتمعات سكنية مكتملة المرافق والخدمات، ولن يتم تسليم أى وحدات فى مواقع غير منتهية التنفيذ.

وزف بشرى سارة للمواطنين، وذلك خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده صباح اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، حيث أعلن عن طرح طرح 70 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، خلال الشهرين المقبلين، منها 60 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، و10 آلاف لمتوسطى الدخل، بمناطق مختلفة، وسيتم الإعلان لاحقًا عن التفاصيل.

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