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رياضة

الزمالك يبحث عن الهدف الثاني أمام الشرطة الكيني بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الزمالك والشرطة الكيني
الزمالك والشرطة الكيني

 يتقدم فريق الزمالك على نظيره فريق الشرطة الكيني بنتيجة 1-0 بعد مرور 75 دقيقة من المباراة المقامة حاليًا على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وأحرز عبد الله السعيد هدف الزمالك في مرمى فريق الشرطة الكيني، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

تشكيل الزمالك أمام الشرطة الكيني

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

 وانطلقت مباراة الزمالك والشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

 وتنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة. 

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

 

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