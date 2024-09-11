مدير "تعليم دمياط" يناقش استعدادات بدء العام الدراسي الجديد

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا بمديري المدارس والتنسيق والتوجيهات المختلفة بإدارة الروضة التعليمية لمتابعة عدد من الموضوعات الخاصة بالإجراءات الإدارية والفنية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وا.د.م ايمن الشهابي محافظ دمياط بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وبحضور محمد الحمزاوي مدير عام إدارة دمياط التعليمية وأشرف الدنون وكيل الإدارة وجمال نبهان مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية وحسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية وحسام اللبان مدير إدارة التنسيق الابتدائي.

وكيل الوزارة يتابع موقف عجز وزيادة الأثاث المدرسي وموقف الكتب المدرسية والانتهاء من انتدابات

وخلال اللقاء تابع وكيل الوزارة موقف الكثافة الطلابية بالفصول وموقف عجز وزيادة الأثاث المدرسي وموقف الكتب المدرسية والانتهاء من انتدابات المعلمين وتسكينهم وجاهزية المدارس وقوائم الطلاب والجداول المدرسية.

كما ناقش "وكيل الوزارة" الإجراءات التنفيذية لمواجهة العجز في المعلمين وضمان انضباط سير العملية التعليمية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد خلال الشهر الجاري.

وكيل الوزارة يجتمع بمديري مدارس ادارة دمياط التعليمية

وكيل الوزارة يشدد علي تنفيذ الكتب الدورية والقرارات الوزارية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد

ووجه "وكيل الوزارة" بجدية الالتزام وتكثيف الجهود لتنفيذ الكتب الدورية والقرارات الوزارية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا أنه ستكون زيارات ميدانية ومتابعات متواصلة للتأكد من تنفيذ تلك الإجراءات وأنه لن يسمح بالتقصير في أداء العمل على أكمل وجه في سبيل تحقيق عاما دراسيًا منضبطا.