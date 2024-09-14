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«100 يوم صحة» تقدم 69 مليونا و980 ألف خدمة مجانية

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 69 مليونا و980 ألفا و144 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 13 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، 556 ألفا و145 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 150 ألفا و289 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 158 ألفا و946 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 47 ألفا و560 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 7 آلاف و702 خدمة، بالإضافة لتقديم 42 ألفا و91 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 17 ألفا و487 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 43 ألفا و940 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 14 ألفا و413 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 3 آلاف و911 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 1833 قرار علاج على نفقة الدولة، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 14 ألفا و718 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ53 ألفا و255 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

 

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ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقار تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

 

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الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الخط الساخن 15335 الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصحة العالمية الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة 100 يوم صحة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة وحدات الغسيل الكلوي

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