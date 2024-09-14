مصر ضمن المجموعة الأولى ببطولة العالم لرجال الطائرة 2025

أجريت اليوم السبت، قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال للمنتخبات 2025، والتي تقام بالفلبين في الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر 2025.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى ببطولة العالم بجانب منتخبات الفلبين "المستضيف" وإيران وتونس.

مجموعات بطولة العالم لرجال الطائرة 2025

وفيما يلي القرعة كاملة:

المجموعة الأولى: الفلبين وإيران ومصر وتونس.

المجموعة الثانية: بولندا وهولندا وقطر ورومانيا.

المجموعة الثالثة: فرنسا والأرجنتين وفنلندا وكوريا الجنوبية.

المجموعة الرابعة: أمريكا وكوبا والبرتغال وكولمبيا.

المجموعة الخامسة: سلوفينيا وألمانيا وبلغاريا وتشيليز

المجموعة السادسة: إيطاليا وأوكرانيا وبلجيكا والجزائر.

المجموعة السابعة: اليابان وكندا وتركيا وليبيا.

المجموعة الثامنة: البرازيل وصربيا والتشيك والصين.