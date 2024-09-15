البابا مكاريوس الثاني، فنان الكنيسة الأرثوذكسية

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا مكاريوس الثاني البطريرك التاسع والستون من بطاركة الكرازة المرقسية.

قصة البابا مكاريوس الثاني

سنة 845 للشهداء ( 1128م ) تنيَّح البابا القديس الأنبا مكاريوس الثاني البطريرك التاسع والستون من بطاركة الكرازة المرقسية.

كان هذا الأب عابدًا منذ صغره. ترَّهب بدير القديس مكاريوس، متفرغًا للعبادة والنسك وقراءة الكتب المقدسة. فارتقى في الفضيلة، وكان فنانًا بارعًا، يقضى بعض أوقاته في رسم الأيقونات وتزيين المخطوطات.

ولما خلا الكرسي المرقسي بنياحة البابا ميخائيل الرابع البطريرك الثامن والستين. قرر المجمع المقدس الذي انعقد بالقاهرة انتخاب الراهب مكاريوس. فأخذوه وقيدوه وهو يصيح ويحتج بأنه لا يصلح لهذه المسئولية الخطيرة. ولكنهم ذهبوا به إلى الإسكندرية وتمت رسامته بكنيسة القديس مار مرقس يوم الأحد 13 من هاتور سنة 819 للشهداء ( 1102م ). ثم توجه إلى مقر كرسيه بالقاهرة حيث أُقيم له طقس تجليس بكنيسة القديسة العذراء المعلقة.

وكان هذا الأب مدة رئاسته يتزايد في النسك والعبادة، مداومًا على تعليم الشعب ووعظه وكان كثير الصدقات والرحمة على الفقراء والمساكين. ولما أكمل سعيه تنيَّح بسلام وصلى عليه الآباء الأساقفة ودفنوه بإكرام بكنيسة القديسة العذراء المعلقة. وكانت مدة رئاسته خمسًا وعشرين سنة وتسعة أشهر.