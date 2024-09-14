السبت 14 سبتمبر 2024
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وزير الكهرباء في زيارة مفاجئة لمحطة غرب القاهرة البخارية

جولة وزير الكهرباء
جولة وزير الكهرباء بمحطة توليد كهرباء غرب القاهرة

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة مفاجئة إلى محطة توليد كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة 2010 ميجاوات بمنطقة سقيل بمحافظة الجيزة والتي تمثل 22% من قدرة شركة القاهرة لانتاج الكهرباء و19% طبقا لمتطلبات التشغيل الآمن للمركز القومي للتحكم في الطاقة، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود مقارنة بالطاقة المولدة.

 

ويأتي ذلك استمرارًا للجولات الميدانية والزيارات التفقدية المفاجئة لمختلف مواقع العمل وشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفى إطار الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

 

 

جولة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمحطة توليد كهرباء غرب القاهرة

وبدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة ووحدات التوليد، وكذلك غرفة التحكم الرئيسية بالمحطة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل والصيانة بالمحطة حول كفاءة عمل الوحدات وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة الى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ ومدى مراعاة ذلك وأوقات الذروة وارتفاع الأحمال على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

وناقش الدكتور عصمت خطة مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى اطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل، وتمت مناقشة الكفاءة الإنتاجية والقدرات التوليدية للوحدات ومعدلات الوفر فى استهلاك الوقود وأكواد التشغيل وانظمة الحماية المختلفة لضمان الكفاءة العالية فى ظل موجات الحرارة العالية.

مراجعة نظام التشغيل وخطة الصيانة طبقا للوقود المستخدم

ووجه الدكتور محمود عصمت بمراجعة نظام التشغيل وخطة الصيانة طبقا للوقود المستخدم واعتماد جداول زمنية محددة للتنفيذ تراعي متطلبات الشبكة القومية الموحدة، مؤكدا وجود خطة شاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد.

واشار إلى الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد فى التيار على كافة الجهود وخاصة فى شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار، موضحا ان استمرار التواجد الميداني فى مواقع العمل " انتاجًا ونقلًا وتوزيعا " من جانب مستويات الادارة المختلفة وتحقيق مستهدفات الخطة المرحلية فيما يخص الالتزام بمعايير التشغيل الجيد وتحسين معدلات الاداء والوصول إلى المعايير العالمية لتوليد الكهرباء من وحدة الوقود المستخدم سيكون من اهم محددات تقييم الاداء خلال المرحلة الحالية.

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