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تصل إلى 65 ألف جنيه، تعرف على أسعار برامج العمرة للموسم الحالي

مناسك العمرة
مناسك العمرة

أكد ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن أسعار برامج العمرة للعام الحالي والتي ستنطلق أولى رحلاتها خلال أيام ستبدأ من 37 ألف جنيها للبرامج الاقتصادية وتختلف الأسعار وفقا للخدمات ومدة إقامة المعتمرين خلال عمل المناسك.

أسعار برامج العمرة للموسم الحالي 

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق لـ«فيتو»، أن أسعار برامج العمرة 4 نجوم ستبدأ من 45 ألف جنيها، فيما تبدًا أسعار برامج العمرة 5 نجوم من 50 ألف جنيها وتصل الي 65 ألف جنيه.

أسعار برامج العمرة للمستوي البري

وأشار إلي أن أسعار برامج العمرة البرية ستبدأ من 29 ألف جنيه بدون حساب أسعار تذاكر السفر للحافلات البرية التي ستنقل المعتمرين من مصر إلي السعودية، خاصة أنه لم يتم حتى الآن حساب تكلفتها.

اعتماد ضوابط العمرة للموسم الجديد 

وتبدأ وزارة السياحة والآثار، غدًا الأحد، فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة، حيث ستقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة المصرية للعمرة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة استعدادا للعمل بموسم العمرة.

واعتمد  شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ  رحلات العمرة للموسم الحالي، والتي أعدتها اللجنة العليا للعمرة والحج، وشملت القواعد المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، ومعايير إقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وضرورة توافر 2 مُشرفين للسياحة الدينية من الشركة.

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