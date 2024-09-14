السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث التعاون مع وفد غرف التجارة الأمريكية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد غرفة التجارة الأمريكية ضم  طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالغرفة

واستعرض اللقاء أنشطة الغرفة في مصر ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم استعراض السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة، حضر اللقاء  حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول التدابير الخاصة بالإصلاحات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية

 

وأكد   توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.

وأضاف «الخطيب» أنه سيتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر وبما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

وأوضح الوزير أنه سيتم وضع آليات جديدة لتعظيم استفادة الشركات المصدرة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء وتوسيع دائرة المستفيدين.

ونوه «الخطيب» إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية أهمها انخفاض تكلفة الإنتاج

وأشار الوزير إلى أن التوسع في إنتاج الطاقة التقليدية المتجددة يمثل أولوية للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية وبما يسهم في توفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية المستهدفة.

ومن جانبهم أكد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية حرص الغرفة على فتح قنوات للتواصل بين مصر والولايات المتحدة وبما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأشاروا إلى الدور الهام للغرفة في تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالإصلاحات التي تبنتها الدولة المصرية للتيسير على المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال.

 

البورصة المصرية، حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب اليوم الجمعة 13-9-2024

الرئاسة في أسبوع، السيسي يوجه بزيادة معدلات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.. يبحث تطورات حرب غزة والشرق الأوسط مع رئيس ألمانيا ووزراء خارجية الدنمارك والكويت.. ويشارك في نداء عالمي لقمة المستقبل

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة المصرية، حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب اليوم الجمعة 13-9-2024

الرئاسة في أسبوع، السيسي يوجه بزيادة معدلات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.. يبحث تطورات حرب غزة والشرق الأوسط مع رئيس ألمانيا ووزراء خارجية الدنمارك والكويت.. ويشارك في نداء عالمي لقمة المستقبل

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة غرفة التجارة الأمريكية

مواد متعلقة

عضو باتحاد الصناعات: التسهيلات الضريبية استجابة لمطالب المستثمرين

اتحاد الصناعات يبحث الارتقاء بالمنظومة الصناعية لسلامة الغذاء فى مصر

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم السبت فى الأسواق

47 مليون طن حجم الاستهلاك المحلي من الأسمنت، 525 مليون دولار حصيلة الصادرات خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2024،الشعبة: ارتفاعات طفيفة في الأسعار خلال السنوات الماضية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

سعر القصدير اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 فى الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية