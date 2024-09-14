تأجيل محاكمة المتهم بدهس عامل دليفري لعرض فيديوهات الواقعة بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت كامل عدلى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الرحمن سيد حافظ والمستشار عماد حلمى ويصا، والمستشار كامل محمود عزت وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج، تاجيل محاكمة المتهم "ع.ب.ع" إلى جلسة دور الانعقاد القادم فى أكتوبر، اتهامه بجرح افضى إلى موت المجنى عليه " ا.س.ح" عامل الدليفرى، لعرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة، بحضور أحد المتخصصين بمديرية أمن الإسكندرية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 15517 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدى جابر،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة سيدى جابر يفيد ببلاغ بقيام المتهم صدم المجنى عليه بسيارته مسرعا بمسافة تجاوزت ال500 بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه فى يوم 2024/8/13 الماضى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، قام المتهم " ع.ب.ع"، بجرح المجنى عليه " ا.س.ح" والمعروف بعامل الدليفرى، بأن صدمه عمدا بالسيارة قيادة المتهم، واستمر فى السير مسرعا لمسافة تجاوزت 500 مترا،حال تعلق المجنى عليه بها من الأسفل، فدهسه مما أحدث الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، والتى اودت بحياته،ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الجرح افضى إلى موته، وكذلك أتلف الدراجة النارية قيادة المجنى عليه، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بمقتضى المادتين 201/361 و1/236 من قانون العقوبات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قرارها.