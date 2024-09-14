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رياضة

صلاح سليمان لـ"فيتو": جوميز مدرب ذكي، وأتوقع فوز الزمالك على الشرطة

صلاح سليمان، نجم
صلاح سليمان، نجم نادي الزمالك السابق، فيتو

تحدث صلاح سليمان، نجم نادي الزمالك السابق، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية. 

وقال سليمان في تصريحات خاصة: مواجهة الشرطة الكيني ليست سهلة كما يعتقد البعض لأن الفريق يلعب على أرضه وسط جماهيره، إضافة إلى أنه لعب أكثر من مباراة ودية خلال الفترة الماضية وأستعد بشكل جيد للزمالك.

وأضاف سليمان: جوميز يعلم تمامًا أن المباراة ليست سهلة ولكنه مدرب ذكي، وسيتعامل مع المباراة بشكل مميز، وأتوقع أن يفوز الزمالك على الشرطة الكيني.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني اليوم السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة. 

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

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