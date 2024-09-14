السبت 14 سبتمبر 2024
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محافظات

انتداب المعمل الجنائي للتحقيق في حريق شقة سكنية بالعبور

حريق شقة
حريق شقة

 تحقق النيابة العامة بـ القليوبية، في حريق شقة سكنية بمدينة العبور، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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نشوب حريق داخل شقة سكنية بالعبور 

 البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات العامة للحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بجوار مول الحرية، بمدينة العبور الجديدة.

وعلى الفور جرى الدفع مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بالطابق الرابع بعقار مكون من 6 طوابق وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

 

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