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رياضة

بعد مرور 30 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين الزمالك والشرطة الكيني

استمرار التعادل السلبي
استمرار التعادل السلبي بين الزمالك والشرطة الكيني

استمر التعادل السلبي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والشرطة الكيني في المباراة المقامة حاليًا على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول. 

وسدد عبدالله السعيد وسيف الجزيري وزيزو أكثر من كرة خلال الـ 30 دقيقة ولكن تصدي لهم حارس مرمي الشرطة الكيني 

ويلعب حاليًا الزمالك بتشكيل يضم كلا من: 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

 وانطلقت مباراة الزمالك والشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

 وتنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة. 

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

 

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