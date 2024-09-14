دقيقة حداد على روح إيهاب جلال في لقاء الزمالك والشرطة الكيني

وقف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دقيقة حداد على روح إيهاب جلال مدرب النادي السابق وذلك بناء على طلب إدارة القلعة البيضاء التي خاطبت الاتحاد الافريقي من أجل الوقوف دقيقة حداد قبل اللقاء.

ويلتقي حاليًا فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وانطلقت مباراة الزمالك والشرطة الكيني اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.