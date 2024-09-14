كرة اليد، موعد مباراة منتخب الشباب والجزائر في نصف نهائي إفريقيا

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب مواليد 2004، مواجهة قوية اليوم السبت، أمام منتخب الجزائر في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بتونس.

موعد مباراة مصر والجزائر

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام الجزائر في الـ5 مساء بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب كرة اليد في بطولة إفريقيا

وتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على منتخب ليبيا في المباراة التي جمعت بينهما في الدور ربع النهائي.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على منتخبات مالي وغينيا والمغرب في دور المجموعات ليتأهل للدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة.