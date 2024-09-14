وزير البترول يبحث التعاون مع الرئيس الإقليمي لشركة بريتش بتروليوم

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس نادر زكي الرئيس الإقليمي لشركة بريتش بتروليوم( بى بى ) بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمي للشركة في مصر، وذلك في إطار تعزيز التنسيق مع شركاء صناعة البترول لتشجيع الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج.

برنامج عمل الشركة البريطانية في مصر

وخلال اللقاء اطلع المهندس كريم بدوى على برنامج عمل الشركة البريطانية في مصر خلال الفترة المقبلة الذي يستهدف تسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول بمناطق عملها بالبحر المتوسط في سبيل زيادة معدلات الإنتاج تدريجيًا.

أكد الوزير علي تقديم كافة أوجه الدعم لخطط الشركة لزيادة الإنتاج وبرنامج العمل الذي يستهدف دعم أعمالها في مصر، وذلك باعتبارها شريك أساسي في اكتشاف وتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى العمل الجاري على تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين والشركات العالمية في مجال الاستكشاف والإنتاج وإتاحة فرص استثمارية جاذبة لتسهم في زيادة ما يتم إنتاجه محليًا من البترول والغاز وتقليل فاتورة الاستيراد.

مدير بريتش بتروليوم الإقليمي يؤكد على الالتزام بالخطط المتفق عليها في تنفيذ برامج الاستكشاف

ومن جانبه أكد المهندس نادر زكي الرئيس الإقليمي لبريتش بتروليوم البريطانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على التزامها بالخطط المتفق عليها في مجال تنفيذ برامج الاستكشاف وحفر الآبار الجديدة بمناطق امتياز الشركة البريطانية في البحر المتوسط، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك مع قطاع البترول لدعم التنفيذ، مشيرًا إلى تقدم الأعمال الجارية في حفر بئرين جديدين لإنتاج الغاز الطبيعي من حقل ريفين البحري غرب دلتا النيل باستثمارات 200 مليون دولار، لإنتاج 200 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، في إطار اعمال تنمية موارد الغاز الطبيعي بالحقل المُنتج في البحر المتوسط.

واستعرض اللقاء الفرص الجديدة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في إطار مزايدة عالمية جديدة طرحتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، والتي يمكن من خلالها الاطلاع على الفرص والمعلومات الخاصة بالمناطق المطروحة للاستثمار تيسيرا على الشركات والمستثمرين.