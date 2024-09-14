السبت 14 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

انطلاق مسلسل "برغم القانون" الليلة على Watch It

إيمان العاصي، فيتو
إيمان العاصي، فيتو

يبدأ اليوم السبت 14 سبتمبر مسلسل “برغم القانون” على منصة Watch It  t في تمام الساعة 8 مساءً. ومن المقرر أن يعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء قبل عرض التليفزيون بـ 24 ساعة.

عدد حلقات مسلسل “برغم القانون” 

ويبحث الجمهور عن كل تفاصيل المسلسل قبل بدء عرضه، وفيما يتعلق بعدد حلقات مسلسل برغم القانون فإنه ينتمي لعالم المسلسلات الطويلة ومكون من ٣٠ حلقة.

موعد بدء عرض مسلسل برغم القانون على شاشة قناة ON

وينطلق مسلسل "برغم القانون"، بطولة النجمة إيمان العاصي، على شاشة قناة "ON"، بداية من يوم الأحد 15 سبتمبر.

 ويستعرض المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية الهامة، ويحمل في طياته الكثير من التشويق والإثارة.

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام. 

 

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النجمة إيمان العاصي إيمان العاصي برغم القانون هاني عادل جيسيكا حسام الدين مسلسل برغم القانون

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