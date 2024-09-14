أرقام الزمالك في البطولات الإفريقية قبل مواجهة الشرطة الكيني

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني اليوم السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فيتو تستعرض مشاركات الزمالك في البطولات الإفريقية قبل مواجهة الشرطة الكيني:

- الزمالك يشارك للموسم السابع والثلاثين

لعب 309 مباريات (فاز في 156 وتعادل في 66 وانهزم في 87)

سجل 471 هدفا واستقبل 278 هدفا

- الشرطة الكيني يشارك للمرة الأولى

لعب مباراتين (فوز وتعادل)

سجل هدف ولم يستقبل أهداف

• المشاركات في كأس الكونفدرالية

- الزمالك يشارك للموسم الخامس

لعب 46 مباراة (فاز في 27 وتعادل في 10 وانهزم في 9)

سجل 75 هدف واستقبل 36 هدف

- الشرطة الكيني يشارك للمرة الأولى

لعب مباراتين (فوز وتعادل)

سجل هدف ولم يستقبل أهداف

• النتائج في البطولة الحالية

- الزمالك

في الدور الأول لم يلعب

- الشرطة الكيني

في الدور الأول لعب مع البن الأثيوبي تعادل 0-0 وفاز 1-0

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.