محافظ الجيزة: اختيار 15 مشروعا للترشح للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاء مع أعضاء لجنة تقييم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في ختام أعمال اللجنة لتقييم المشروعات المشاركة في النسخة الثالثة من المبادرة.

واستعرض المحافظ نتائج التقييم للمشروعات لاختيار أفضل مشروعات على مستوى المحافظة تمهيدا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي.



اختيار ١٥ مشروعا من أصل ٧٩ مشروعا

وأعلن محافظ الجيزة أنه تم اختيار ١٥ مشروعا من أصل ٧٩ مشروعا تقدم للترشح للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتمثيل محافظة الجيزة فى المبادرة إلى جانب اختيار مشروع ليكون سفيرًا للمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تقييم المشروعات وفقًا لمعايير المبادرة والتى تتمثل فى توافر المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، والتمكين وتكافؤ الفرص.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروعات المرشحة تضم فئات المبادرة الستة فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة.

وأشاد المحافظ بجهود وأعمال اللجنة من خلال تقييم واختيار المشروعات المقدمة وعقد مقابلات شخصية مع المشاركين بالمشروعات والأفكار من أبناء محافظة الجيزة، حيث يتم التقييم على أعلى مستوى مع الالتزام بالمعاير المعلنة، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة، حيث ستساهم تلك المشروعات في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي.



وقدم المحافظ في نهاية عمل اللجنة شهادات تقدير لأعضاء اللجنة لما قدموه من جهد وتعاون أثناء العمل بالمبادرة متمنيًا تحقيق المحافظة نتائج متميزة خلال المشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، نجلاء فتحي عبد الظاهر ممثل المحافظة، وألفت عفيفي، دينا يسري ممثلي وزارة التخطيط، حسام أمين، إيناس محمد ممثلي وزارة البيئة، عصام علي، ديفيد مدحت ممثلي وزارة الاتصالات، ماجدة محمود، آمال إسماعيل، أيمن جابر ممثلي المجلس القومي للمرأة، رهام محمد ممثل جهاز تنمية المشروعات، عطية محمود، أمل محمود، عبير مصطفى ممثلي المجلس الأعلى للجامعات.