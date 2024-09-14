إيرادات فيلم "عاشق" في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عاشق" بطولة الفنان أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، العمل، أمس الجمعة، بجميع دور العرض السينمائية المصرية.

فيلم عاشق

الفيلم يدور في إطار من الإثارة والتشويق مع الرومانسية، من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

ويأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير الذي حققه أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.

إيرادات فيلم عاشق

استطاع الفيلم أن يقتنص أمس في أول أيام عرضه إجمالي إيرادات مليون و717 ألفا و236 جنيها.