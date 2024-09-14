بقبلة وطوق زهور، رئيس وزراء الهند يستقبل عجل البقرة المقدسة في مقر الحكومة (فيديو)

في سابقة هي الأولى من نوعها، استقبل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي المولود الجديد للبقرة المقدسة لديه، في مقر رئاسة الوزراء، وأقام له الطقوس الخاصة بالاستقبال، وألبسه ثوبًا جديدًا وطوقًا من الورد، كما اعتبره جزءًا من عائلته، وأخذ يقبله.

مودي يستقبل عجل البقرة المقدسة بمجلس وزراء الهند

كما منح رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي صفات القدسية الزائدة على العجل - المولود الجديد للبقرة المقدسة - لديه قائلًا إن العجل الجديد ولد وعلى جبهته علامة نور، وأطلق على العجل، الذي استقبله بمقر رئاسة الوزراء، اسم "جوتي العميق".

हमारे शास्त्रों में कहा गया है - गाव: सर्वसुख प्रदा:'।



लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है।



प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौ माता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिह्न है।



इसलिए, मैंने इसका नाम 'दीपज्योति'… pic.twitter.com/NhAJ4DDq8K — Narendra Modi (@narendramodi) September 14, 2024

وكتب ناريندرا مودي عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يقال في كتبنا المقدسة- جافه سارفاسوخ براداه. وصل عضو جديد ميمونًا إلى عائلة منزل رئيس الوزراء في لوك كاليان مارج، وسط دلهي، في مقر رئيس الوزراء، أنجبت البقرة الأم المحبوبة عجلًا جديدًا،على جبهته علامة نور. ومن هنا، قمت بتسميته "Deepjyoti" جوتي العميق".

البقرة "المقدسة" تثير المشاكل في الهند

جدير بالذكر أن البقرة "المقدسة" في الهند تثير العديد من المشكلات السياسية الضخمة لحزب "بهارتيا جاناتا" اليميني، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث تثير الأبقار الفوضى، من خلال من يُعرفون بـ "حماة الأبقار"، المتواجدين بكثرة في مناطق مختلفة من الهند، حيث يقومون بقتل كل من يقدم على مهاجمة الأبقار ومن يشتبه في تناولهم لحوم البقر.

بالقبلات مودي يستقبل عجل البقرة المقدسة، فيتو

وتعد الأبقار مقدسة لدى طائفة الهندوس، وتسببت في مشاكل بالهند لسنوات. وتفاقم الوضع مع تولي مودي رئاسة الوزراء، حيث يتم قتل كل من يقدم من الهنود على قتل أبقار أو تناول لحومها.

الأبقار تهدد حياة الهنود في الشوارع

ومن الصعب عدم ملاحظة الاهتمام الكبير الذي أعطاه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، للـبقر المقدس في الهند، وكاد أن يفقده الانتخابات السابقة بسبب المغالاة في الاهتمام بالأبقار على حساب الهنود.

مودي يستقبل عجل البقرة المقدسة، فيتو



وتظهر الأبقار وهي تطوف شوارع الهند بحرية، والتي أصبحت، منذ صعود مودي إلى السلطة في 2014، بمثابة بحر من الأبقار، كما يصفونه. مع إطلاق بعض المزارعين للأبقار والثيران المتقدمة في السن، والتي تغزو المزارع المجاورة، وأصبح ذلك الأمر يهدد مصدر رزق المزارعين.

كما تسبب الهندوس القوميون في تدمير اقتصاد الماشية، منذ صعود مودي للسلطة، بسبب مطالبتهم بعدم ذبح أي أبقار. ويقوم المزارعون بتسريح الأبقار المتقدمة في السن بعدما تتوقف عن إنتاج اللبن ولا يريد أحد شراءها.