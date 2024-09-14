تنفيذ قرارات إزالة مخالفات بكفر الشيخ

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت إنه نجحت جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، فى تنفيذ قرار إزالة لتعد على أرض زراعية، عبارة عن بناء على مساحة 300 متر مربع، وذلك تحت إشراف جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي.

كما تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى تنفيذ قرار إزالة لبناء مخالف عبارة عن شدة خشبية بدور ثاني علوي بقرية الشيخ مبارك، بمساحة 150م2، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

وشدد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي وتقديم طلبات منظومة التصالح بدسوق

ومؤخرا، فقد تفقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والإدارات المعنيّة بمنظومة التصالح بمركز دسوق، وذلك بحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتقديم كافة التسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم وتبسيط الإجراءات وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالي:

‏، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي:

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لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.