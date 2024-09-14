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محافظات

ضبط 232 كجم لحوم وأسماك فاسدة في كفر الشيخ

أسماك مملحة فاسدة
أسماك مملحة فاسدة

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، إنه قد تابع جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الرقابة التموينية في حملة تفتيشية بمركزي الحامول وفوه، والتي أسفرت عن ضبط 200 كجم أسماك مملحة (فسيخ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و22 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومي، و10 كجم لحوم مفرومة بدون بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بواسطة اللجان المشكلة وتحرير 4 محاضر بالمخالفات والعرض على النيابة العامة، وذلك تحت إشراف الدكتور فتحي عبدالعال، وكيل الوزارة - مدير مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ.

  • محافظ كفرالشيخ: تحرير 5 محاضر لمخالفات تموينية ببرج البرلس

كما تابع اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بمدينة برج البرلس، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، تحت إشراف سليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس.

أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت «محضرين نقص وزن، ومحضرين نظافة، ومحضر عدم إعلان»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وقد ‏أكد اللواء علاء عبد المعطي،  محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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كما وجه اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، كافة الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114»‏.

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اسماك لحوم كفر الشيخ

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