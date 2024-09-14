الوزراء يكشف حقيقة تأجيل إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى العام الدراسي القادم 2025/2026

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورًا منسوبًا لـوزارة التربية والتعليم، يزعم تأجيل تنفيذ قرارات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى العام الدراسي 2025/2026.

إعادة هيكلة المرحلة الثانوية

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل تنفيذ قرارات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى العام الدراسي 2025/2026، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن الوزارة، مشددةً على أنه لم يتم إصدار أي قرارات خاصة بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة الخاصة بإعادة هيكلة المرحلة الثانوية والمقرر تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025، سارية ومستمرة كما هي دون تأجيل أو إلغاء.

تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية

وتستهدف الخطة إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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