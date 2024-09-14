السبت 14 سبتمبر 2024
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سياسة

الأنبا أكليمندس يرسم شمامسة للخدمة في كنيسة مارجرجس ألماظة

الأنبا إكليمندس يرسم
الأنبا إكليمندس يرسم شمامسة للخدمة في كنيسة مارجرجس

صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرقي مدينة نصر للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بألماظة.

وبعد صلاة الصلح رسم نيافة الأنبا اكليمندس ٢٣ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) وتسعة آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ).

تأتي رسامة الشمامسة الجدد بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد النيروز والسنة القبطية الجديدة (١٧٤١) التي بدأت أمس الأول.

شارك في الصلوات إلى جانب الآباء كهنة الكنيسة الراهب القمص ميصائيل الأورشليمي، وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد وشعب الكنيسة.

القديسة ثيئودورة التائبة، خادمة الفلاحين

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديسة ثيئودورة التائبة.

سنة 226 للشهداء ( 510م ) تنيَّحت القديسة ثيئودورة التائبة، والتي وُلِدَت في القرن الخامس الميلادي في عهد الإمبراطور زينون، من أبوين شريفين بالإسكندرية، اتسمت بالجمال البارع مع الحياة التقوية والغنى. تزوجت شابًا غنيًا وتقيًا.

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