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ثقافة وفنون

مباشرة من السينمات، أفلام جديدة للعرض بالمنصات الرقمية

فيلم مقسوم، فيتو
فيلم مقسوم، فيتو

تستعد المنصات الرقمية لطرح أعمال سينمائية جديدة عقب حصولها على حقوق عرضه تلك الأعمال مباشرةً عقب رفعها من دور العرض السينمائي.

وتستهل تلك الأفلام المعروضة عبر المنصات خلال النصف الثاني لــ2024 بعرض فيلم الدراما الحربي "السرب" خلال الأيام المقبلة عقب حصول منصة WATCH الرقمية على حقوق عرض الفيلم..

ويعرض السرب عبر WATCH يوم الخميس الموافق ١٩ سبتمبر.

 والفيلم بطولة أحمد السقا، شريف منير، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، عمر عبد الجليل، دياب، أحمد حاتم، كريم فهمي، آسر ياسين، محمود عبد المغني، محمد فراج، إسلام جمال، أحمد فهمي، صبا مبارك، أحمد صلاح حسني، نيللي كريم، والعمل من إخراج أحمد جلال.

 

عرض "مقسوم" يوم 19 سبتمبر عبر منصة شاهد 

كذلك سيتم عرض فيلم "مقسوم" يوم 19 سبتمبر عبر منصة شاهد الرقمية.. ويأتي الفيلم من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي. وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج الكبير هاني خليفة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات. 
ويضم الفيلم عددا من الأغنيات.. الأولى تحت اسم "مقسوم" كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy والثانية "قلبي يا محتاس" كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.
 

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