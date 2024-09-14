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موعد مباراة نيس ومارسيليا في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة نيس ومارسيليا
موعد مباراة نيس ومارسيليا في الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، يحل فريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبد المنعم ضيفا على نظيره مارسيليا اليوم السبت على ملعب "فيلودروم" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ويمتلك نيس حاليا 4 نقاط في المركز الثامن، في حين أن مارسيليا لديه 7 نقاط في المركز الثاني في جدول البطولة.

موعد مباراة نيس ومارسيليا في الدوري الفرنسي

تنطلق مباراة نيس ومارسيليا في الدوري الفرنسي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نيس ومارسيليا في الدوري الفرنسي

وتذاع مباراة نيس ومارسيليا في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN SPORTS 4، وقناة beIN SPORTS 1 FR.

وأعلن المدرب الفرنسي فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس، القائمة التي من المقرر أن يخوض بها مباراة أولمبيك مارسيليا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي.

وظهر النجم محمد عبد المنعم في القائمة التي من المقرر أن يخوض بها الفريق مباراته أمام أولمبيك مارسيليا.

وتعد هذه المشاركة الثانية على التوالي لمحمد عبد المنعم، بعد مشاركته في المباراة الأولى له ضد أنجيه.

قائمة نيس في مباراة أولمبيك مارسيليا

وجاءت القائمة التي أعلن عنها مدرب فريق نيس الفرنسي على الشكل التالي:

حراسة المرمى: بولكا - دوبيبه - بولهندي.

الدفاع: محمد عبد المنعم - عبدي - بارد - دانتي - كلاوس - لوشيه  - ميندي.

الوسط: كامارا - يوسف ندايشيميي - بابلو روزاريو - ندومبيلي.

خط الهجوم: بوجا - بوانينسي - تشو - ديوب - جيساند - موكوكو - أوراكبو.


وظهر عبد المنعم في المؤتمر الخاص بتقديمه،  الخميس الماضي، حيث تحدث عن العديد من الأمور التي تخض رحيله إلى فرنسا، قائلًا: سعيد بالأجواء في فرنسا، والناس بتتعامل معايا كويس منذ وصولي إلى فريق نيس.

وكان عبد المنعم قد انتقل إلى نيس في الميركاتو الصيفي، قادمًا من النادي الأهلي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ يزيد على 4 ملايين يورو.


وبحسب صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية، فإن عبد المنعم سيشارك أساسيًا مع نيس أمام مارسيليا في الجولة الرابعة.

وجاءت مشاركة عبد المنعم بعد طرد الوافد الجديد المدافع الكندي بومبيتو في المباراة الماضية ضد أنجيه، لذا من المنتظر أن يشارك عبد المنعم أساسيًا بجوار كانتي في خط دفاع الفريق.

الظهور الثاني، محمد عبد المنعم يزين قائمة نيس لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي

محمد عبد المنعم يسافر مع نيس لمواجهة مارسيليا بالدوري الفرنسي

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محمد عبد المنعم يسافر مع نيس لمواجهة مارسيليا بالدوري الفرنسي

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